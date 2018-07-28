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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.07.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zambiya’da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zambiya’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Zambiya'da açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları'nın Zambiya'ya direkt olarak seferlerinin başlayacağının müjdesini veren Erdoğan, bu vesileyle iki ülke arasındaki ticaretin gelişeceğine dikkat çekti.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da…
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da…
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da…
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da…
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Güney Afrika'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya'ya geçti. Erdoğan'ın Zambiya ziyareti, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Zambiya Ulusal Meclisi'nde bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Parlamentolar arası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz.

ZAMBİYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. 7.Ulusal Kalkınm Planı Çerçevesinde öncelik verdiğimiz alanlarda iş birliğini ilerletebiliriz. Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını sağlayabilir. Türkiye ile Zambiya'nın iş birliği potansiyeli yüksektir. Tarım teknolojisi konusunda iş birliği için kararlı adımlar atabiliriz.

Askeri ve güvenlik iş birliği konusunda askeri makamların teması devam etmelidir. Zambiya'nın savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Emniyet Teşkilatlarımız arasındaki iş birliği memnuniyet vericidir.

Ülkemizdeki Zambiyalı öğrenci sayısı 100'ün üzerinde.

ERDOĞAN'DAN ZAMBİYA'DA ÖNEMLİ ZİYARETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Zambiya Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti. Güney Afrika’daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya’ya geldi. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı’nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel’de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak olan Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde’ye nezaket ziyaretinde bulunacak.

EMİNE ERDOĞAN YAVRU ASLANLARI SEVDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.     

Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." ifadesini kullandı.      

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