Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
20.01.2019 - 01:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara telefonla yaptığı hitabında, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören ilçesindeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde vatandaşlarla buluştu.

Özhaseki'nin konuşma yaptığı, projelerini anlattığı sırada salonda bulunan bazı gençler, "Reis'i ara." şeklinde slogan attı. Bunun üzerine konuşmasına ara veren Özhaseki, Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla salondakilere hitabında, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlattı. Teşkilatlardan çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, seçimlere kısa bir süre kaldığını, heyecanın son ana kadar diri tutulmasının gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi.
Zaferin AK Parti'nin olacağını ifade eden Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesini de büyük bir zaferle elde edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak Özhaseki'nin belediyeciliğin duayenlerinden olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız

"YENİMAHALLE'Yİ DE ALMAMIZ GEREKİYOR"

Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un da kendisini ispatlamış biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'de bulunan Yenimahalle Belediye Başkanlığının kazanılması gerektiğini söyledi.

Salonda bulunanlara, "Komşunuz olan Yenimahalle'yi de sizlere emanet ediyorum." şeklinde seslenen Erdoğan, "Yenimahalle'yi de bu seçimde almamız gerekiyor." dedi.

Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin de kendisini eserleriyle ispatladığının altını çizen Erdoğan, "Altındağ, Keçiören, Yenimahalle bütün bu aksı almak suretiyle inşallah Ankara'mızı yeni bir sürece hazırlayacağız, yeni bir dönemi Ankara'mızda başlatacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaparak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere koşacağız

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR MANİFESTO AÇIKLAYACAK"

Mehmet Özhaseki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden çalıştığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok kızdığı belediye başkanlarının koruma araçlarıyla dolaşanlar olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle ilçelerde önünde arkasında eskortla gezen adamlar. İlçede ne eskortuyla geziyorsunuz. Eğer tehlikedeyseniz belediye başkanlığı yapmayın. Milletin içine çıkamıyorsan bu işleri yapmasınlar. Nereden çıktı bu araba? Bu araba saltanatı ne böyle, koruma saltanatı ne böyle? Bakın ayın 31'inde Sayın Cumhurbaşkanımız bir manifesto açıklayacak. 94'te nasıl başlamışsak, içimizde hangi hasbi duygularla bu işe başlamışsak, ara ara birtakım bozulmalar veya sıkıntı çıkaranlar olabilir, işte o ruha yeniden dönebilmek için 10 maddelik manifestoda bunların hepsi yer alacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence jest

Cinayet anı kamerada... Tam o an!

2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdi

12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu