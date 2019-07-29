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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.07.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Türkiye'nin doğal gaz alanında hayata geçireceği yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefine daha da yaklaşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında, bugün temel atma töreni gerçekleştirilen Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin millete hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizlere ayak bağı olacak, hareket kabiliyetimizi kısıtlayacak her türlü sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Doğal gazda her ne kadar sınırlı bir rezerve sahip olsak da bu durum Türkiye'nin güçlü bir doğal gaz altyapısı kurması ve gelecekte ihracatçı bir ülke olmasının önünde asla engel değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son yıllarda bu minvalde attıkları yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), doğal gaz depolama tesisleri, uluslararası boru hatları gibi stratejik adımlarla birlikte Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini büyük ölçüde teminat altına aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu hamlelerle birlikte siyasi, ekonomik, jeopolitik, konjonktürel gelişmelerden bağımsız bir yapıda olmayan çalkantılı küresel enerji piyasalarındaki sağlam yerini daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönem doğal gaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte, merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız. Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır. Projemizin hayata geçmesinde büyük emekleri geçen sayın bakanımız başta olmak üzere BOTAŞ yetkililerine ve yüklenici firmalarımıza başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun."

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