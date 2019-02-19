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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.02.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki Budapeşte Süreci Toplantısı'nda konuştu. "Kimse gücenmesin... Açık ve net söylüyorum; acaba Afrika'nın altını elması kimler tarafından sömürüldü? Katliamları kimler yaptı? Bunlar gizleniyor, bunlar konuşulmuyor." diyen Erdoğan "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır." dedi.

Erdoğan, "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

'FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE VERİLEN YARDIMLARI KESMEK..'

Erdoğan, "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

'ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM GENİŞLEDİKÇE, GÖÇMENLER HER ZAMAN YENİ YOLLARA YÖNELECEK'

Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

'PROPAGANDALAR YAPILIYOR. BİZ DE DİYORUZ Kİ BU TARİHÇİLERİN İŞİDİR'

Erdoğan, "Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı' adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile sohbet etti. 

'YENİ BİR GÖÇ DALGASINI ARTIK TEK BAŞINA GÖĞÜSLEYEMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir göç dalgası olması durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz

Erdoğan, "Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur." dedi.

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