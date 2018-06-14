Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir müjde vereyim, Akıncı uçağımız geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Yalova 24 Haziran’da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz?

Huzurun ve refahın şehri Yalova’nın kıymetini bildiğimiz için geçtiğimiz 16 yılda Yalova’ya 11,5 katrilyon yatırım yaptık. Yalova’yı üniversiteyle kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu yoksa bu kardeşiniz mi? Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim. Olabilir sen bir tane fizik öğretmenisin saygı duyarım. Ama biz buradan nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Biz de burada siyaset bilimcisi, genç, doktoralı bir adayla yola çıktık.

Üniversitemizi yeni 4 fakülte ve 2 meslek yüksek okuluyla daha da güçlendiriyoruz. Uluslararası Bilim ve Kongre Merkezi kuruyoruz. Yükseköğrenimin öğrencileri için 1380 kişi kapasiteli 3 adet yurt inşa ettik. Birkaç yıla kadar yeni yurtları da Yalova’mıza kazandırıyoruz.



"YALANI BIRAKIN ARTIK"

Bay Kemal ne diyor, engellileri diyor kendi başına bıraktınız. El vicdan ya, el vicdan. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın artık yalanı. Genel başkan yalan söyler, adayı da yalan söyler. Dürüst olun. Artık millet dürüst olana oy veriyor. Benim milletim kime oy vereceğini bilir.

Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden olan Yalova’yı yeni TOKİ projeleriyle desteklemeye devam edeceğiz.

Osmangazi Köprüsü aynı zamanda Yalova’nın değil mi? Ne çileler çektiniz değil mi? Arabalı gelir arabanla İstanbul’a geçemezsen. İstanbul’dan buraya geçemezsin. Bay Kemal de oradan geçiyor değil mi? Ama o istemiyordu. Ben de diyorum ki istemiyorsan arabalı ile geçersin. 4'üncü köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine.



"ŞU KADAR PARA VERECEĞİZ... YA DOĞRU KONUŞ"

Rahmetli Neşat Baba derdi ki aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu yollarda Ferhat olduk. Dağları öyle deldik. Yüzlerce tüneli öyle açtık. Dün Rize’deydim. Ovit Tüneli’nin açılışın yaptık. Dünyanın en uzun ikinci tüneli. Kışın burası kapalıydı. Onu da hallettik.

Bunlar gibi sözü ver, yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğiz. Ya doğru konuş.

Son 16 yılda Yalova’da çiftçilerimize 50 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama Bay kemal ne diyor çiftçiler ağlıyor diyor. Ya bilmiyorsan gel şu maliyeye sor. Bizim maliyecilerimiz yalan söylemez. Seninkiler gibi değil. Önümüzdeki dönemde Yalova’yı desteklemeye devam edeceğiz.



"YALOVALI KARDEŞİM BÖYLE BİRİSİNİ KESİNLİKLE DESTEKLEMEZ"

Kardeşlerim Yalova’nın bir milletvekili var. Şu anda cumhurbaşkanı adayı. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Partisinde grup başkanvekilliği yaptı. Genel başkan adayı da oldu. Peki bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı bir şey var mı? Şehrimize tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Şehrimizdeki eserlerin altında kimin imzası var. Benim var, AK Parti’nin var. Ama hakkını yemeyelim. Bu milletvekilinin Yalova’ya hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka şeyler var. Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. Terör örgütünün arkasında olan malum partinin genel başkanını ziyaret ediyor. Benim milli inançlı Yalova’lı kardeşim böyle birisini kesinlikle desteklemez. Bırakınız çıksın diyor. Ya sizin zaten millilik diye bir derdiniz yok. Bay Kemal Hakkari’de bir tane Türk Bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Bu kişi 6-8 Ekim’de Diyarbakır’da dökülün sokaklara demek suretiyle 53 kardeşimizin ölmesinden sorumlu değil mi? Ya bunlar katillerle beraber, teröristlerle beraber.

"ŞARTLARA TUTUKLU OLMAYI DA KOYACAĞIZ"



15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler be. Et dağıtıyor. Arabayla üzerinden geçip geldiler. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin başını çektiği kesim. Cumhurbaşkanı adayı oldu o zaman serbest bırakın. Böyle bir adalet olur mu? Zaten şu seçimi bir atlatalım aday olma şartları arasına tutuklu olmayı da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı ya?

Bir Yolava’lının böyle bir kişinin yanında ne işi olabilir. Geçen Diyarbakır’a gitti. Kendisini karşılayanların tamamına yakını Edirne’deki adamın taraftadı. Israrla bu kişiyi cezaevinden çıkartmaya çalışıyor. FETÖ’yü bitirdik mi? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine girdik.



"BEN ANAYASAYA GÖRE BAŞKOMUTANIM"

Ben anayasaya göre aynı zamanda başkomutanım. Milletim bana İnşallah 24 Haziran’da milletim bu ünvanımı tazelerse milletimle beraber yürüyeceğiz. Ama kalkıp da sen İsmail Metin Paşa’ya bu tür terbiye dışı bir ifadeyi kullanamazsın. O Gabar’da, Cudi’de Tendürek’te vatan, millet düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp da ona bu tür bir yaklaşımda bulunamazsın. Benim bildiğim, tanıdığım Yalova’lı 24 Haziran’da gereken desteği vermelidir. Yalova oyu senden alıp hizmeti bölücü terör örgütüne yapan bu kişiye gereken dersi veriyor muyuz?

"BU OYUNU SİZ BOZACAKSINIZ"

Ben Yalova’daki Güneydoğulu, doğulu kardeşlerimize özellikle söylüyorum. Bu oyunu bozarsanız siz bozacaksınız. Siyaset sürekli yalan söyleme, dün ak dediğine kara deme sanatı değildir.

"BİR MÜJDE VEREYİM, AKINCI UÇAĞIMIZ GELİYOR"



İHA’lar nasıl çalışıyor, SİHA’lar nasıl çalışıyor. Bir de müjde vereyim. Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiçkimse de yok. Amerika bize vermedi, İsrail’in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz. Tendürek’te İHA’lar işareti veriyor. SİHA’lar vuruyor. Akıncı çıktığı zaman inyallah durum daha farklı olacak.



"YERLİ, HATTA SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL..."

Yerli otomobil projesini en son teknoloji ile, elektrikli hatta sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Uzay sanayiini de ihmal etmiyoruz. Kendi imalatımızla uydularımızı üretiyoruz.

Uydu fırlatma tesisi kuracağız. Eğer bir gün insanlık uzayda daha etkin bir şekilde faaliyet gösterecekse Türkiye’nin bugünden buna hazırlanması lazım. Ben Kanal İstanbul diyorum ama Bay Kemal de anlamıyor, Bay Muharrem de anlamıyor. Bu projeye ikisinin de kafası basmaz. Bizim derdimiz boğazı kazalardan kurtarmak. Geçen biliyorsunuz boğazda bir kaza oldu. Allah göstermesin o bir tanker olsaydı. Kanal İstanbul’la da bu sorunu çözüyoruz. İki butik şehir kuruyoruz.



Bu hafta sonu inşallah oradan bir televizyon programı yapacağız ve bu havalimanın ne kadar büyük bir güzellik olduğunu göreceksiniz. Millet kıraathaneleri dedim. Bundan da rahatsız oldular. İşsizlik nedeni dediler. Yalova’ya da böyle bir yer yakışmaz mı? Yeni projeler de hazırlattırıyorum.

Bunlar zaten kendi aralarında da birbirlerine girmişler. Kendi partisinde kazanamadı, hep kaybetti şimdi de buna girdi. Genel Başkanına bir şeyler söylüyor. Tamam da kendin ne yapacaksın. Bu hırs nedir? Bunun sebebini biz anlayamıyoruz. Kendi genel başkanına o kadar ağır ifadelerle yükleniyor.

"SİYASİ HAYATINI BİTİRECEK MİSİN"

Kendisine ben de söylüyorum. 24 Haziran’da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin? Var mısın? Diyemez. Bu hırs hepsini bitirecek. Amerika’dan telefon etmişler, demişler ki bunlar FETÖ ile alakalı değil, gazete kupürü filan. Adamlarını gönderdiler. Raporu incelediler. Bay Kemal farklı konuşuyor, Bay Muharrem farklı konuşuyor.



"KİM BU BRUNSON"

Bay Kemal diyor ki buna göre iade etmesi lazım. Peki Bay Muharrem ne diyor. Tabii biri vergici, biri de fizik öğretmeni. Şimdi yatıyorlar kalkıyor Brunson Brunson. Kim Brunson? İzmir’deki bunların bir papazı. Bizden bunu vermemizi istediler. Dedim ki kusura bakmayın yargıda. Yargı kararını verir. Sizler de FETÖ’yü verin. FETÖ yargıda değil, FETÖ serbest. Niye vermiyorsunuz?