Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna verdiği akşam yemeği başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini Vahdettin Köşkü'nde ağırlıyor.
Resmi akşam yemeği basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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