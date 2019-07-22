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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.07.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti... Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti... Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2019 yılında iki kez telaffuz ettiği Türk-Rus Ortak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) arasında yapılacak işbirliği ile kurulacak.

Rus Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Vladimir Bölgesi Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, konuyla ilgili olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi ve yapılan toplantıda Moskova'nın Vladimir eyaletinde kurulacak olan Türk-Rus Ortak Üniversitesinin temelleri atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti... Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Rusya’da üst düzey yöneticileri yetiştiren RANEPA, Türk bürokratları (kaymakam, hakim, savcı, hesap uzmanı gibi) için eğitim programları düzenleyecek. Türk-Rus devlet yönetimi ve milli ekonomik kaynakların güvenliği konusunda eğitimler verecek.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Sayın Talat Enveroviç Çetin ile 18 Haziran 2019 tarihinde bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği protokolüne olan bağlılığımızı, kararlılığımızı ve bundan sonraki süreci ısrarlı bir şekilde takip edeceğimizi göstermek bakımından, benim öncelikle Rusya’daki akademiye bir ziyaretim gerçekleşecekti. Belli nedenlerle bunu yapamadık fakat kıymetli Rektörümüz Türkiye'ye geldi. Bu ilişkiler daha ziyade akademik çerçeve içinde gelişirken, bizim Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi ile yaptığımız bu işbirliği, bunun ötesinde bir anlama da sahip olacak. Sadece bilimsel ve teknolojik bir işbirliği olmanın ötesinde; bu coğrafyanın en kadim milletleri olan Türkler ve Ruslar arasında, tarihte zaten var olan sosyal, kültürel, siyasi ve sağlam ilişkileri daha güçlü ve sağlam bir zemine oturtmak bakımından da bir işleve sahip olacak. Tarihte ilişkileri olan milletler, yakın tarihte ne yazık ki gerekli işbirliği ilişkisi içinde olamamıştır. Bunun artık hem Türkler hem Ruslar farkına varmıştır. Devlet düzeyinde ve toplum düzeyinde bu ilişkiler güçlendirilmektedir. Elbette bizim Rusya ile Türkiye arasında ticari münasebetlerimiz her geçen gün artıyor, turizm karşılıklı olarak gelişiyor. Dünyada esas itibariyle sağlam temellere dayanan bir ilişki kurabilmek için, bu ilişkileri değerler üzerinde kurmak önem kazanmaktadır. Sadece karşılıklı çıkarlara dayalı kurulan ilişkiler, tarihsel süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. Ancak hakikati ve adaleti esas alan ve insana bu perspektiften yaklaşan bir değerler sistemi içinde işbirliğimizi tesis edersek, iki ülkede refahın ve gelişmenin de artmasına bir katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Rusya arasında son zamandaki olumlu gelişmeler, inşallah üniversiteler arasında kurulan bu işbirliği ile kuvvetli bir esasa dayanmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti... Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Vladimir Bölgesi Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevch Kartukhin ise toplantıya katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Putin’in aralarındaki mükemmel üst düzey ilişkinin de verdiği kuvvet ve cesaretle, Türk-Rus Ortak Üniversitesinin kuruluşu için geldim. Vladimir Bölgesinin üst yönetimini ve Rusya Devlet Başkanlığı Akademisini temsilen geldim. Vladimir, tarihi itibarıyla Rus Çarlığının ve Rus Devleti Federasyonunun ilk başkenti olmuştur. Manisa'nın da şehzadelere devlet yönetiminin öğretildiği yer olduğunu gördüm ve bundan büyük kıvanç duydum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Putin’in aralarındaki mükemmel üst düzey ilişkinin de verdiği kuvvet ve cesaretle, özellikle Türk-Rus Üniversitesinin kuruluşu için geldim. Bundan sonraki aşamalarda daha önce imzalanmış olan protokolü kağıt üzerinde bırakmayıp, gerçeğe dönüştürmek için çaba harcayacağım. Aynı zamanda Vladimir Bölgesindeki Türk yatırımlarından da bahsetmek isterim ki son 5 yılda Vladimir eyaletimizdeki Türk yatırımı 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş, 6 bin Rus vatandaşının istihdamı sağlanmıştır. Bu göstermektedir ki Türkiye ile Rusya arasında bir potansiyel vardır ve bunun devamı lazımdır. Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi, devlete üst düzey yönetici yetiştiren bir kurumdur. Türkiye ve Rusya arasında kadim bir kader birliği vardır. Özellikle son günlerin gündem konusu olan S-400’lerin kurulumundan sonra gelmiş olmanın ve eğitim ile bu ilişkinin devam ediyor olmasının özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Vladimir ile Manisa arasında bir turizm ilişkisinin olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Rus vatandaşları Türkiye'de sadece İstanbul ve Antalya’yı biliyor. Ama Manisa’nın da görülmeye değer, özel bir yer olduğunu, tüm sebze ve meyvelerin aynı anda yetişebildiği bir şehir olduğunu öğrenmiş oldum. Vladimir Bölgesi de Rus Devletinin ilk başkenti ve bununla ilgili tarihi eserlere sahip. Dolayısıyla Manisalılar ve Rusların karşılıklı olarak birbirini tanıması gerektiğini düşünüyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyla da yaptığımız görüşmelerden Vladimir Bölgesi Ticaret Odası başkanına mesajlar götüreceğim ve iki bölgenin ekonomik alanda işbirliği yapmaları için de destek ve aracı olacağım. Kıymetli Rektörümüze gördüklerimden dolayı tebriklerimi sunmaktan kendimi alamıyorum. Çok başarılı bir üniversite görüyorum. Çok başarılı, kıymetli, sadık bir kadro görüyorum. Aldığım izlenimlerden, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olacağı kanaatine vardım. O yüzden bu işbirliğinin ne kadar doğru ve önemli olduğunu da anlamış bulunmaktayım. Rusya davetimi tekrar ederek, teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Rus Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Vladimir Bölgesi Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ali Çipiloğlu ve MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Karğın katıldı.

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