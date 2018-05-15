Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'den açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'den açıklama

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 20:00 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi. May yaptığı açıklamada "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum." dedi.

    May'in açıklamarından satır başları;

    - İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz

    - Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı

    İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Mayden açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.

    - 24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.

    - Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.

    - PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.

    - ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir. Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.

    - (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

    - İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

    - Birleşmiş Milletler, harekete geçip İsrail'e dur demelidir.

    - Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.

    - Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.

    - (İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Mayden açıklama

    Ayrıntılar geliyor...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri