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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.06.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar, Erdoğan'a çay ikram etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, gün içinde Sultangazi'de toplu açılış törenine, ardından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığını anımsattı.

Erdoğan, vatandaşların kendisine yönelik ilgisinin hatırlatılması üzerine, "Seven sevilir. Ben de seviyorum. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağ olsun onlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sürpriz olduğunu dile getiren Erdoğan, gazetecilerin İBB Başkanlığı seçimine ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, seçimin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

İBB Başkanlığı'nın tecrübe, deneyim ve meclisiyle güç istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biliyorsunuz İBB Meclisi'nin zaten kahir ekseriyeti AK Parti'de, komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında bütün başkan vekillikleri AK Parti'de. Şimdi böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da takdir edersiniz ki bütün deneyimiyle, ta 94'den bu yana tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığı, bunun yanında başbakanlığıyla, meclis başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım."

Erdoğan, "Bugüne kadar ne dediysek yaptık, yine biz yaparız." diyerek konuşmasını tamamladı.

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