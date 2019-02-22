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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
22.02.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara seslendi. "Bodrum biliyorum ki çok çile çekti, çok sıkıntılar yaşadı." diyen Erdoğan, "Bunu tersine çevirmek için şunu özellikle söylemek istiyorum ki Bodrum'a eser yakışır. Bodrum'a hizmet, gönül belediyeciliği yakışır." ifadelerini kullandı. Geçmişteki yağ ve benzin kuyruklarını anımsatan Erdoğan, "'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere bugün bir sürpriz yapmış olduk. Zira programımız Muğla merkez, ardından Fethiye idi. Muğla'da, Tahir Bey'e dedim ki 'Bir Marmaris'e belki de size'... Ama sonradan düşündüm hem Marmaris hem burası zor olacak. Hiç olmazsa Bodrum'u bu vesileyle çıkaralım dedik. Buraya geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler

Bodrum'un çok çile çektiğini, sıkıntılar yaşadığını, afetlerden afetlere geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu yıl Bodrum, maalesef bir garip oldu. Yaz nüfusu iki buçuk milyonu bulan bir Bodrum'a bu, hizmet değildi. Bunu tersine artık çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için, Bodrum'a eser, hizmet, gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler

"BODRUM'U BU ÇİLEDEN KURTARALIM"

İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış biri olarak konuştuğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul ile Bodrum'un ilişkileri, irtibatı ne haldedir, bunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki artık Bodrum'u bu çileden kurtaralım. Bunun için de ismi gibi temiz, sağlam, güçlü bir adayı bizler size takdim ediyoruz. İşte Tahir... Bodrum'a artık hakikaten bir doktor gerekiyordu ki buraya gerekli müdahale yapılmış olsun. İkinci bir doktoru Muğla'ya, Mehmet Nil Hıdır Bey'i... Onu da Muğla'nın geneline... Tabii ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak biz de Muğla'ya ve Bodrum'a bugüne kadar yapılmayan hizmeti getirelim istiyoruz. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanıyla, Muğla Büyükşehirle, Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine hazır mıyız? Milli iradenin Bodrum'da hakimiyetine hazır mıyız? Hep birlikte artık bu olumsuz gidişi tersine çevirmeye hazır mıyız? Öyleyse gelin el ele verelim. Bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı ta 15 Temmuz ardından başladı, yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı."

AK Parti ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nı kurduğuna işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı'yla, zillet ittifakını, illet ittifakını yerle yeksan edelim istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler

"VATANDAŞIMIZA EKONOMİK SUİKAST YAPMAK İSTEDİLER"

Bu konuda el ele ve gönül gönüle verildiği takdirde olumsuz gidişin tersine çevrileceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Bodrum'da hizmet denilince akla kim gelir? Bütün yollarınız, havalimanınıza varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarıyla buraya gelmedi mi? Havalimanınızı, bölünmüş yollarınızı AK Parti yapmadı mı?" diye sordu.

Erdoğan, 2050 yılına kadar içme suyu sorununu giderdiklerini belirterek, Bodrum'un içme suyu sorununu da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çözdüklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baktık ki bunların böyle bir derdi yok. Biz devreye girdik, bu işi hallettik. Belediye kim? Şu anda bunlar. Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp, çukur, çamur, yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir." dedi.

Geçmişteki yağ ve benzin kuyruklarını anımsatan Erdoğan, "'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi." diye konuştu.

Alandaki kalabalığın, Bodrum'a da tanzim satış noktalarının kurulmasını istemesi üzerine Erdoğan, "Nasıl yapalım? Şimdi burada CHP belediyesi var. Onlar, bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce 'evet' dedi sonra vazgeçti." ifadesini kullandı.

Vaktin daraldığına işaret eden Erdoğan, "Hiç zaman kaybetmeyelim. Spor tesislerinden tutunuz, bütün millet bahçelerine, millet kıraathanelerine varıncaya kadar, Bodrum'da farklı bir geleceği yatırımlarla beraber gerçekleştirecek bir yerel yönetim vadediyoruz." dedi.

"YUNANİSTAN'A GİDECEK BÜTÜN YATLARI BURAYA ÇEKEBİLECEK DURUMDAYIZ"

AK Parti iktidarı göreve geldiğinde ihracatın 36,5 milyar dolar olduğunu şimdi ise 170 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, Bodrum'a havalimanı yapılmasının ardından turist sayısının ciddi manada arttığına dikkati çekti.

Bodrum Havalimanı'nın yapılmasından sonra bir sıçrama olduğunu belirten Erdoğan, "Artık marinalar bile yetmiyor. Bunlarda yarışın içindeyiz. Bu marinaları da belediyemizle iş birliği halinde artıracağız. Buraların hepsi zaten koy halinde. Her yerde proje çalışmalarını yapıp, marinaları da yapmak suretiyle Yunanistan'a gidecek bütün yatları buraya çekebilecek durumdayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaparak, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.
Muğla'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır'ı, Bodrum'da ise Tahir Ateş'i vatandaşlara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "31 Mart akşamı
müjdeyi bekleyeceğiz. Özel olarak da burayı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne girerek, partililerle sohbet etti.

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