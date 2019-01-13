Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Hesabını sorumlulardan soracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın bu dönemde de bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olduğunu, kentin yaptığı fedakarlıklara karşılık belediyelerde en iyi hizmete layık olduğunu söyledi.

"GEREKEN DERSİ 31 MART'TA VERMEMİZ LAZIM"

AK Parti iktidarları döneminde Sakarya'ya yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 16 yılda sadece Sakarya'ya 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Herkes bunu bilmeli. Bunu bilmemiz lazım. Marifet, iltifata tabidir. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok zaten. Öyle yatırım matırım yok. Onun zaten SSK'da genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ne durumdaydık belli, ama şimdi sağlıkta farklı bir dönem yaşanıyor tüm Türkiye'de. Biz, '4 temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz.' dedik yola çıktığımızda. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz, bunlar üzerine ülkemizi yükselttik. Neyle? Ulaşımla, enerjiyle, tarımla, diğer birimler... Eğitimde 3 bin 136 yeni derslik inşa ettik Sakarya'da. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete soktuk Sakarya'da. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. 28 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonları, futbol sahaları gibi sosyal tesisler inşa ettik. Tabii Sakarya'nın Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var, ama şu anda TFF İkinci Lig'de birinci sırada, yetmez birinci lige çıkması lazım. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1,3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 17'si hastane, toplam 47 eseri Sakarya'ya kazandırdık Bay Kemal, haberin var mı? 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında olduğu 6 sağlık tesisinin de inşası sürüyor. Ayrıca bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi şu anda ihale sürecinde, ihalesini yapıp onun da inşaatını başlatacağız. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'nin ortakları olanların destekçilerine de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozun. Bak şimdi bir Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı'nın karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

"UÇAĞIMIZI YAPACAĞIZ"

Arifiye gibi konularda CHP'yi eleştirince birilerinin rahatsız olduğunu ve hemen suçu başkalarının omuzuna yüklemenin derdine düştüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halbuki gerçekler gün gibi ortada. Mesela, bildiğiniz gibi hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. Yapacağız. Savaş uçağımızı da yapacağız, İHA'ları nasıl yaptıysak, SİHA'ları nasıl yaptıysak, Akıncı'yı nasıl yapıyorsak Allah'ın izniyle uçağımızı da yapacağız. İman ve azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Böyle bir şey bu. Bir yandan F-35 uçaklarının yapımına ortak olduk diğer yandan kendi eğitim uçağımız Hürkuş'u geliştirdik, öteki yandan geleceğin savaş uçağı konseptini yakalamak için şu anda çalışmalar yürütüyoruz. Halbuki bu ülkede 1930'lu, 1940'lı yıllarda uçak üretiliyordu. Kayseri'de kurulan uçak fabrikası, yurt dışından da siparişler almaya başlamıştı. Fakat dönemin yöneticilerinin ferasetsizliği sebebiyle bu fabrikaya verilen siparişler iptal edilmekle kalmamış ihracat izinleri de o zamanın yönetimleri tarafından askıya alınmıştır. Aynı şekilde Etimesgut'ta tamamen askeri uçak üretimine yönelik bir tesis kurulmuştu. Bu tesise askeri uçak sipariş verilmesi için dönemin Hava Kuvvetleri Komutanına gidenler neyle karşı karşıya kaldı biliyor musunuz? Amerika bedava uçak veriyor denilerek geri çevrildiler. Silah üreten fabrikaları soba üretimine yönelten de aynı zihniyettir. Nuri Killigil'in silah fabrikasının bir sabotajla ortadan kaldırılıp kendisinin şehit edilmesi de tarihimizin bir başka karanlık sayfasıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan tecrübeler ışığında savunma sanayimizde birtakım hamleler başlatılmışsa da maalesef bir süre sonra burada da işler yürümez hale gelmeye başlar. Rahmetli Özal'ın gayretleriyle başlayan bazı kıpırdanmalar da arzu edilen neticelere ulaşamamıştır."

'SAVUNMA SANAYİMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KILACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet'e geldiklerinde savunma sanayinin stratejik önemini gördüklerini ve bu alandaki projeleri şahsi himayesine alarak yürütmeye başladığını aktardı.

Savunma sanayinin dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'e kadar düşürdüklerini aktaran Erdoğan, "Birileri yine Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı küçümseyerek tıpkı Nuri Demirağ'a yaptıkları gibi müteşebbislerimizi yıldırmak, başka alanlara yönlendirmek istiyor. Hiç kusura bakmasınlar; biz savunma sanayi işinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla beraber savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız. Şu ana kadar geldiğimiz sınırlı mesafeyle dahi savunma sanayi sektörünün önemini ve uzun vadede ülkemize ne kadar büyük karlar sağlayabileceğini, ne kadar katma değer sağladığını bu süreç içinde gördük. Silahlı, silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE HAZIRCILIKTAN ÇEKMİŞTİR"

Bir dönem sadece devlete ait tesislerle savunma sanayi hamlelerini gerçekleştirmeye çalıştığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi bir dizi kurum elbette her şeyimizle dışarıya bağımlı olduğumuz dönemlerde önemli hizmetler ifa etmiştir. Ancak devletin diğer alanlardaki sanayi üretim tesislerinde karşılaştığı sıkıntılar, savunma sanayi kuruluşlarında da karşımıza çıkıyor. Verimsizlik, hantallık, kendini yenileyememe projeleri uzun sürelere yayma ve yüksek maliyetle sonuçlandırma gibi pek çok handikap bizi bu alanda da yeni arayışlara itmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı vakıf, vakıf şirketleri, nispeten özel sektör mantığıyla çalışıyor olmakla birlikte onlardan dahi istediğimiz verimi alamıyoruz. Dolayısıyla şayet savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla, açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz. Her fırsatta tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ben doğrusu şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda, bir ürünün ve hizmetin ülkemize tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para harcayıp, gerekirse daha çok zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz. Gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç hiçbir ürün veya hizmet yurt dışından hazır alınmayacaktır. Bizim için kıymetli olan sadece teknolojinin kendisini değil onun tüm aşamalarını ülkemize getirecek projelerdir. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir. Artık bu devri kapatıyoruz. Gerçi hala birtakım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyoruz, görüyoruz. Bunların hesabını da en kısa sürede sorumlularından soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece tanklarımızda, uçaklarımızda, İHA ve SİHA'larımızda kullandığımız motorların hikayesi bile bize artık kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerektiği gerçeğini anlatmaya yeterlidir."

AK PARTİ'NİN SAKARYA'DA 15 İLÇE ADAYINI AÇIKLADI

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İL BAŞKANI VE İLÇE BAŞKANLARI ADAY OLDU

AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AK PARTİ TARAKLI İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEYECEK

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

ADAYLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce

Adapazarı - Mutlu Işıksu

Akyazı - Bilal Soykan

Arifiye - İsmail Karakullukçu

Erenler - Fevzi Kılıç

Ferizli - İsmail Gündoğdu

Geyve - Murat Kaya

Hendek - Ali Kemal Sofu

Karapürçek - Orhan Yıldırım

Karasu - İshak Sarı

Kaynarca - Murat Kefli

Kocaali - Ahmet Acar

Pamukova - Cevat Keser

Sapanca - Özcan Özen

Serdivan - Yusuf Alemdar

Söğütlü - Koray Oktay Özten

Taraklı - İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı adayı)



Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok güçlü olarak en küçük bir fitneye fesada yer vermeyeceğiz. nasıl ki AK Parti adayına oy veriyorsak aynı şekilde cumhur ittifakında MHP adayına oyumuzu vereceğiz. bu ittifakta asla tavize yer yok.