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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da paylaştı: Dünya 5'ten büyüktür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da paylaştı: Dünya 5'ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından "#WorldIsBiggerThan5" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda "Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. " ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

- Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

- Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir.

- Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz.

- Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

- Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitterda paylaştı: Dünya 5ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitterda paylaştı: Dünya 5ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitterda paylaştı: Dünya 5ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitterda paylaştı: Dünya 5ten büyüktür

ERDOĞAN'IN "#WORLDISBİGGERTHAN5" HASHTAGİ TWİTTER'DA "TT" OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Birleşmiş Milletlerde kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'de kritik mesajlar
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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