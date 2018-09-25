Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da paylaştı: Dünya 5'ten büyüktür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından "#WorldIsBiggerThan5" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda "Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. " ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
- Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
- Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir.
- Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz.
- Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum.
- Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.
ERDOĞAN'IN "#WORLDISBİGGERTHAN5" HASHTAGİ TWİTTER'DA "TT" OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.
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