Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.05.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türk Akım Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçen yıl Ekim ayında yapılan seçimler sonucunda göreve başlayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ni Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan, Konseyin gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette Konsey üyelerinden Zeljko Komşiç'in sağlık sorunları nedeniyle ziyarete katılamadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bosna Herseklilere seçimlerde gösterdikleri demokratik olgunluk dolayısıyla tebriklerini sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uluslararası kamuoyu Bosna Hersekli dostlarımızın ortak bir mutabakat etrafında birleşerek karşılıklı suçlamalara girmeden evvel emirde hükümetlerini kurmalarını beklemektedir. Bu şekilde kaybedilen zamanın telafi edilmesini, bir an önce reform gündemine odaklanılmasını temenni ediyoruz. Bu yöndeki çabalar Bosna Hersek'in Türkiye'nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolundaki gayretlerine ivme kazandıracaktır."

Bosna Hersek'in adeta Balkanların mozaiği gibi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanların değil, tüm Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep öncelik arz eder." diye konuştu.

Konsey üyeleriyle bu düşünceler temelinde istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nadide ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımları gözden geçirdik. Türkiye'nin, Bosna Hersek'in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini teyit ettik. Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın, toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik. Bugün imzaladığımız güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat muhtırası metnini az önce imzaladığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesinin de Bosna Hersek'in istikrarına çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zira Sarajevo-Belgrad arasındaki bu yol gerçekten bölgeye çok ciddi bir sıçrama, çok ciddi bir ivme kazandıracaktır."

Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımların da gündemlerinin üst sıralarında olduğuna değinen Erdoğan, "Özellikle Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.

"BAĞLARIMIZI DAHA DA KUVVETLENDİRİYORUZ"

Özel sektörü Bosna Hersek'le ticaret ve yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Kültürel ve beşeri alanlardaki bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz ve TİKA'nın Bosna Hersek'teki gayretleri hepimizin malumudur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TİKA yine Bosna Hersek'teki bu çalışmalarını sürdürecektir." diye konuştu.

Toplantılarda bölgesel ve uluslararası konuları da görüşme imkanı bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Bilhassa ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da bölgesel iş birliğinin ilerletilmesi üzerinde durduk. Birlikte liderlik ettiğimiz Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü mekanizmaları toplantılarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hedefimizi dile getirdik. Bosna Hersek aynı zamanda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin dönem başkanlığını şu anda deruhte etmektedir. Bu vesileyle sürece olan katkılarımızı gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimizmiş gibi çözmeye gayret gösteriyoruz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği sahadaki tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi aramızdaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarıdır. İnşallah bunu da bu yıl yine Bosna Hersek'te yapacağız, onun tabii hazırlıklarını Dışişleri Bakanlıklarımız sürdürüyor ve burada da beklentimiz bir an önce Bosna Hersek'te hükümetin kurulması olayıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek'ten et ithalatı noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu akşam aynı zamanda Gıda Tarım Bakanımızla da bunları görüşmek suretiyle bölgeden ülkemize, devletten devlete et ithalatı konusunda atmamız gereken adımları da atacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, tüm Bosna Hersek halkına selamlarını iletti.

İKİ ÜLKE ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI

Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Ulaştırma, Altyapı Alanında İşbirliğine ve Özellikle Saraybosna-Belgrad-Saraybosna Otoyolu, Ekspres Yolu İnşaat Projesi'nin Gerçekleştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik tarafından imzalandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Karar açıklandı... Anne isyan etti

Yıkım başladı

'Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum'

Yaşadıklarını anlattı: 'Canavarlar vardı'