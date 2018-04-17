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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turgut Özal Üniversitesi kurulacak'

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Özal'ı memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    "Rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına karar verdik. Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız üniversiteyle Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin civarında öğrenci olacak. Mekan, yer her şey hazır, adımı atacağız. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Biliyorsunuz FETÖ, Özal’ın ismini istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. FETÖ’nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Merhum Özal, Türk siyasi hayatında önemli bir semboldür. Türkiye’de güya devrimcilik, solculuk adına ülkenin hayrına olan her değişime karşı olan bir güruh bugün de aynı şekilde iş başındadır."

    Resmi Gazete’de yayınlanan OHAL kararları kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Turgut Özal Üniversitesi kapatılmıştı.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Turgfut Özal Üniversitesi , gündem
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