Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Trump ve Putin ile ikili görüşme yapacak. Erdoğan'ın Arjantin'de, Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.
Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.
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