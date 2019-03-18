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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Troya Müzesi açılış töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Troya Müzesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında “Bugün de Troya’nın barındırdığı tarihi hazineleri tüm insanlığın istifadesine sunan bu muhteşem müzeyi hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Troya Müzesi bizim Çanakkale’yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır. Bu yönde şimdiye kadar Çanakkale ve yarımada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu bölgenin kadim tarihini, kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık.

‘ADETA TARİH FIŞKIRAN BİR AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİDİR’

Çanakkale Şehitliğimizi bakımsızlıktan kurtarmak için başbakanlığımın ilk döneminden itibaren büyük bir gayret sarf ettik. Allah’a hamd olsun, yazılan destanın ruhuna, manasına ve önemine uygun bir hüviyete kavuşturduk. Şehitlikler kadar müzeler de bir milletin tarihinin aynasıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu, her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale’den Mardin’e Antalya’dan Trabzon’a kadar her bir şehrimiz tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.

‘ÜLKE GENELİNDE 142 MÜZEMİZİ YENİLEDİK’

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek; siyasetçisinden sanatçısına çiftçisinden esnafına kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda gerçekten çok büyük çaba harcadık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzesi arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni restore ettik. Ziyaretçi sayısını 7 milyondan 2018 yılında 28.2 milyona ulaştırdık.

2002 yılında kazıların sayısı 52 iken bu rakam şu anda 122’ye ulaştı. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına, ait olduğu yere geri getirmenin mücadelesini de veriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Troya Müzesi tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel biçimde taşıma çabamızın son örneğidir. Troya, UNESCO tarafından 1998 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden birisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Troya Müzesi açılış töreninde konuştu

'YURT DIŞINDAN ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bugün de Troya’nın barındırdığı tarihi hazineleri hizmete açıyoruz. 19 Nisan 2013 tarihinde inşasına başladığımız Troya Müzesi’ni 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen birçok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür bakanlığımızın bu süreci hassasiyetle takip ederek müzeyi daha da zenginleştireceğine inanıyorum.

Bir kez daha Troya Müzesi’nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Çanakkale şehitlerimizi bir kere daha yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Troya Müzesi açılış töreninde konuştu

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