Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonlular buluşmasında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Trabzonlular buluşmasında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum, milletimiz onu vesayetçiler karşısındaki dik duruşuyla hatırlayacaktır.
Bugüne kadar 80'in üzerinde miting yaptık, 56 ilimizi ziyaret ettik.
Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olamayacağı siyasi partiler bir araya geliyor. Düşünün CHP-HDP biraraya geliyor. Açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Tüm belgeler elde. Tüm bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar.
Biz milletimizle buluşurken onlar Ankara'da rant kavgası veriyorlardı.
İstanbul'da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret edemediler.
Ayrıntılar geliyor...
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