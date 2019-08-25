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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tonya’da otel açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katıldı. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında 'Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor' ifadelerini kullanırken Pençe-3 Harekatı'ndan gelen acı haberle ilgili de 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ailelerine başsağlığı diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buraya müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya’dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en kısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler.

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor.

Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon’a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak.

Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun. 

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Malum 3 tane şehidimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz, cenaze namazı kılındı. 2 şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var. 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda onları da öldürdük. Çünkü 'şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik. Allah razı olsun Süleyman kardeşimiz de bu işi yakın takipte tutuyor.  Savunma Bakanımız aynı şekilde bütün güvenlik güçlerimiz hepsi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, peygamberimize komşu eylesin inşallah.



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