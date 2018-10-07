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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2018 - 18:19, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapar, kayyum atarız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da toplu açılış töreninde konuştu. Mart ayında yapılacak olan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan, mahalli idareler seçimine ilişkin, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz." dedi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, siyasi ve ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacağına işaret eden Erdoğan, "Türkiye, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır." dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

- Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.

 - Ankara'daki 149 şehidimiz arasında 4 tane Kızılcahamamlı kardeşimiz var.

- Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz.

- Terör sorununu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapar, kayyum atarız

 - Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz.

 - Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar.

 - Şunu da açık söylüyorum. Şimdi mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok... Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok.

- Açık ve net söylüyorum; biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapar, kayyum atarız

- Türkiye terör koridoruna izin vermeyecektir, Ege ve Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye milli kalkınma hamlesinden geri adım atmayacaktır.

Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnönünün elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnönü'nün elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var
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