Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütüyle, hendeklerle aramıza girmeye çalıştılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Terör örgütüyle, hendeklerle, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır belediyesi önünde anaları ağlattılar. Sizleri tarihinizden, kültürünüzden, ahlakınızdan, geleneklerinizden kopartıp marjinal örgütlerin kulu kölesi yaparak aramıza girmeye çalıştılar.

Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Diyarbakır bölgemizdeki illerimiz çoğu gibi ihmal edilmişti. Diyarbakır şu an yaptığımız yatırımlarla güneydoğunun adeta İstanbul’u, İzmir’i haline geliyor.



Diyarbakır’ın eski stadının yerine Millet Bahçesi yapacağız. Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, yıkmadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı?



'DEVLET HİÇ OLMADIĞI KADAR HALKIN YANINDADIR'



Camilerimizi, evlerimizi yaktılar yıktılar. Bombaladılar. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Siz ölümü öldüren insanlarsınız.

Biz istiyoruz ki Diyarbakır diyar-ı huzur olsun. Hükümetimiz ve başta İçişleri Bakanımız olmak üzere emniyetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, bölge halkının huzuru için ellerinden geleni yaptılar. Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkın yanındadır. Her kim herhangi bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur.

Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Kürt kardeşlerimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Artık hiç kimse evde, sokakta, kahvede Kürt kardeşimin tepesine binip ensesinde boza pişiremiyor. Bütün bunları sizler için yaptık.

Ret ve inkar politikalarından eser kalmadı. Diyarbakır’da sokağa dökülen kimdi? Edirne’deki değil mi? Ne oldu 53 kardeşimiz orada öldürüldü şehit oldu. Yasin Börü evladımızı bunlar şehit etmedi mi? Şimdi ne olmuş? Cumhurbaşkanlığına aday olmuş.

“TÜRBE ZİYARET EDER GİBİ ZİYARET EDİYORLAR”

Şimdi bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne’de beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor. Ya ziyaret etsen ne yazar? Oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et. Bak bakalım bu halk sana ne diyecek?

“53 KÜRT KARDEŞİMİN KANI BU DEMİRTAŞ’IN ELİNE BULAŞMIŞTIR”

53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş’ın eline bulaşmıştır bunun bedelini er veya geç ödeyecektir. Yoksa tarih bunu affetmez.

İnşallah 24 Haziran'da sandıkta benim o Kürt kardeşlerimin ölümüne zemin hazırlayan bu Demirtaş’a da hesabını soracaktır. Bak bugüne kadar ağzıma almadım ama o 53 kardeşim sebebiyle bunu ağzıma aldım.

Yoksa muhatabım değil hiç derdim de değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi bunlar sömürdüler. Öyle saz alıp çalmakla benim Kürt kardeşlerime hizmet olmuyor. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

“BİZ KÜRT SORUNU YOKTUR DİYORUZ”

Biz Kürt yoktur demiyoruz. Türkiye’nin artık bu yoldan geri dönüşü mümkün değildir. Biz Kürt sorunu yoktur diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini güvence altına biz aldık. Resmi dilimiz Türkçe ne kadar değerliyse ana diliniz Kürtçe de o kadar değerlidir.

Kazanılmış diğer özgürlükler de ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun.