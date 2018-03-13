Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bu yılki vefa ödülünün kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Son birkaç gündür Afrin’den yansıyan insanlık manzaraları görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibariyle 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Ve artık Afrin’e girdik giriyoruz. Ama biz işgal için girmiyoruz. Biz Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.

Bize akıl vermeye kalkıyorlar. 'Sivil insanlar ölüyor' diyorlar. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri de hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın. Ama bunlarda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar sivildi değildi bombaları yağdırıyorlar.

İslam içkiyi su gibi tüketen kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan cahiliye toplumundan kutup yıldızı sahabeler çıkarmıştır. Birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şeyler var. Bizim derdimiz Müslüman olarak bizim hedefimiz doğrudan doğruya kurandan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı. Bizim için başka kapı yok. Başka kapı yok.

Peki bu büyük değişimin sırrı nedir? 23 yıl gibi kısa bir sürede İslam’ın geniş bir coğrafyaya ulaşması nasıl mümkün olmuştur. Cevap: nebevi davet ve irşat metodudur. Bazı ukalalar dolaşıyor etrafta hadisler üzerinde filan “yok şöyleydi yok böyleydi” laflar konuşuyorlar. Ben yine tekrar ediyorum eğer bu hadisi şerifler Kuranı Kerim’in hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir biz ona uyarız. Kim ne derse desin. Hem dinimize yönelik saldırıların hem de dinimize ilginin artığı bir dönemde hocalarımızın İslam’ı anlatırken çok daha dikkatli olması gerekir. Tüm diyanet camiamızın Türkiye’nin dört bir yanındaki mensuplarıyla alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar.





Din eğitimine daha çok önem vermeliyiz. Dün bir uçak kazasında ölen 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu sabah Çorum’da trafik kazasında maalesef 11 orada ölümüz var. Onlara Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar yaralılara da şifalar diliyorum.

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