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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.03.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan miting alanındaki halka seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan miting alanındaki halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ın Tut ilçesinde düzenlenen mitingde telefondan vatandaşlara seslendi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesindeki mitingde partililere seslendiği esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı.

Aydın, mitingde halka hitap ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan halka seslendi. AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Öncebe’ye destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçim Adıyaman için, ilçemiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah sizlerle Salı günü Adıyaman’da buluşacağız. İnşallah 31 Mart’ta Tut ilçemizden bir zafer bekliyoruz.

Bir haftamız kaldı. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın yoğun bir şekilde çalışacağına inanıyorum. İnşallah Tut’taki gidişi de artık tersine çevireceğinize inanıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi. 

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