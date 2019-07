Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de... 15 Temmuz özel oturumu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturuma katılmak üzere TBMM’ye geldi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop özel oturumu açış konuşmasında şunları söyledi:



Sözlerimin başına bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri asla unutmayacaktır. Planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve gayesini çok iyi bildiğimiz darbe girişimi ait olduğu geleneğin diğer örnekleri gibi doğrudan doğruya milletimizi ve istiklalimizi hedef almıştır.



Bu yüce ve Gazi Meclis’te toplanmamız büyük önem taşımaktadır. Hepimizin farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekûn ülkemizi hedef aldığıdır. En ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkartmamalıyız.

Türkiye 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu örgütün hangi uluslararası alanlara hizmet ettiği açıktır. Terörün küreselleştiği zamanda FETÖ’nün her ülke için bir tehdit olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’nin yaşadığı ve 15 Temmuz’da zirveye çıkan tecrübeyi her dost ülkeyle paylaşıyoruz.



“FETÖ BİR CİNAYET ŞEBEKESİDİR”



15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlarına, emniyet güçlerine ateş açacak kadar cani olduğunu gösteren örgüte karşı mutabakatı devam ettirmemiz hayati önem taşımaktadır. FETÖ bir cinayet şebekesidir.



Şunu peşinen belirtmeliyiz ki 100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyen düşman 15 Temmuz darbe girişiminin atasıdır ve her ikisinin de gayesi aynıdır.



Amasya Tamimi’nden başlayarak bugüne kadar gelen yalnızca işgale direniş ruhu değildir. aynı zamanda bu direnişin milletle yapılabileceği fikri, milli iradeden miras kalan bir hususiyettir. Amasya Tamimi’nde milletin istikbalini ve milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır kararı 15 Temmuz’da sokağa çıkıp meydanları hainlerden temizleyen aziz milletimizin direnişiyle tahakkuk etmiştir. 100 yıl önceki süvarilerimizle 15 Temmuz gecesi tankları durdurmaya çalışan şehit millet ruhunun ortaya çıktığı mücessem halidir.



Türkiye büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli uzatmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların alıcısı yoktur, olmayacaktır.



15 Temmuz gecesi yüce Meclis bombaların hedefi haline gelmişken buradan ayrılmayan, parti ayrımını bir tarafa bırakıp darbeye karşı duran her bir vekil arkadaşımıza, siyasi partililerimize şükranlarımı sunuyorum.



Dönemin TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman başta olmak üzere, o darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarımız Gazi Meclis’in mirasına ne kadar layık olduklarını göstermişlerdir.

