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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.06.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Tacikistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yurda döndü.
Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Zirvede yaptığım konuşmada bölgesel ve küresel hadiselerin dünyada düzenin değil, maalesef düzensizliğin hakim olmasına yol açtığını, Türkiye olarak bizim ise çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretinde olduğumuzu ifade ettim.

Suriye, terör sorunu, barış ve istikrarı zedeleyen tek taraflı yaptırımlar, Kudüs gibi küresel ve bölgesel hassasiyet içeren konularda oldubitti gayretleri başta olmak üzere, Konferansın türlü sorunlar karşısında ortak adımlar atabileceğimiz bir platform olabileceğini belirttim.

Konferans ve Zirve marjında bir dizi ikili temaslarda da bulunduk. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Katar Emiri El Sani ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeye vesile olacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta ev sahibi Tacikistan olmak üzere tüm üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına bu önemli platforma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

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