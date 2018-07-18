Cumhurbaşkanı Erdoğan suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı, ODTÜ'de diploma töreninde öğrenciler tarafından taşınan pankartta yer alan karikatürü paylaşan 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.
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