Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
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