Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dijital medya paylaşımları hesabından yapılan duyuruda” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak. Canlı yayını Cumhurbaşkanımızın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
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