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Gündem
AA
16.12.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayriyi kabul etti

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan ve 50 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile ayak üstü sohbet etti.

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