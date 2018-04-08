Erdoğan: Teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Yeniden bir diriliş hareketini başlattık mı? Şimdi sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün, Siirt'te 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Sizlerle bu coşku içinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler.



Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız. Kızınızı da üzmeyin ha, ona göre.

Bugün sizlerle şunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki, biz kardeşiz. Kardeşlerin arasında fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler kardeşleri Allah için sever. O sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, böyle bir ayrım var mı? Biz tek millet diyoruz.

Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti.



AFRİN'DE SON DURUM: 4017 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

2 yıla kalmaz Siirt Üniversitesi’ne tıp fakültesini kuruyoruz. Tıp konusunu Siirt’te halledeceğiz. İbret alınmayan tarih tekerrür eder. Fırat Kalanı Harekatını gördük değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük değil mi? Afrin’le ilgili son durum, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak’ta ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi. Yurtiçinde ne oldu? 154.



'34-35 YAŞINDAKİ İNSANLARA EMEKLİ OLMA HAKKI TANIDILAR'

Bizden önce yönetenler geçmişten hiç mi hiç ibret almadılar. Bir dönem ülkede kıyak emeklilik diye bir şey çıkardılar. Şu an ana muhalefetin başındaki zat SSK’nın genel müdürüydü. Bu zatın da katkı sunduğu bir düzenlemeyle 34-35 yaşındaki insanlara emekli olma hakkı tanıdılar.

Biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik. Bu kıyağın faturasını kim ödedi? Elbette devletiyle milletiyle biz ödedik. Halen de ödüyoruz.



Bu beceriksiz genel müdürün basiretsizliği nedeniyle soyup soğana çevrilen SSK’yı yeniden ayağa biz kaldırdık. Bunlar ölüyü bile rehin aldılar.

Ana muhalefetin bizi çekmek istediği popülizm tuzağına düşmedik. İnşallah bundan sonra da küçük hesaplar peşinde koşmayacağız.

'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Adı, sanı, makamı kim olursa olsun kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Hele hele milletin emanetini üç beş çapulcuya emanet edemez. Her kim gazi Meclis'in çatısı altında milletvekilliği yapmak yerine terör seviciliği yandaşlığı yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur.



Terörle arasına mesafe koyamayanların yeri, kimse kusura bakmasın, parlamento değildir. Bu milletin tek bir kuruşunun dahi bölücü örgütün kasasına gitmesine izin vermeyiz. Benim için Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz benim kardeşimdir. Bu ülkede 81 milyon benim kardeşimdir. Niye? Yahu bizi Allah yaratmadı mı? Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevmek zorunda değil miyiz? O yüzden kimse 'benim aşiretim benim akraba şu bu' bırakın bu işi… Hep birlikte Türkiye olacağız mesele bu.





Ilısu Barajı ses getirecek. Bunu da teröristler istemiyordu. Çünkü onların geçiş yollarını kapatıyordu. Mevcut havalimanının pistinin uzatılarak iyileştirilmesi kararını verdik. İnşaatı sürüyor. Çalışma devam ettiği için oraya inemedik Batman’a indik. Teröristleri Elize sarayında ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Sonra kalkıyor bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla. Madem ki terör örgütlerine karşısın bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak.



'BU TÜNELLERİN ÇİMENTOSU NEREDEN GELİYOR'

Tünelleri gördünüz değil mi? İçlerinden kamyon bile geçebiliyor. Bu tünellerin çimentosu nereden geliyor peki? Bu tünellerin yapıldığı yerlerin hemen doğusunda Lafarge’ın tesisleri var. Buradan alıp döküyorlar.

İşte bak Doğu Guta’da yavrucukları yine bugün şehit ettiler. Ve Suriye’deki rejimi halen savunanlar var. Bunula da kalmıyoruz acımasız bir şekilde bu iki yüzlü politikaya isyan ediyoruz.



Ey Batı Doğu Guta’da şehit edilen bu yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size “ya bunlar adil davranıyor” diyeceğiz? Yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza yazıklar olsun.



'CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR DİYORUZ'



Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi ülkelerine zerk ediyorlar farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz.







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