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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

Toplantıya sinema sektöründen şu isimler katıldı:

Birol GÜVEN: Yapımcı
Şükrü AVŞAR: Yapımcı
Timur SAVCI: Yapımcı
Cemal OKAN: Yapımcı
Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı
Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı
Çağrı ÖZEREN: Yapımcı
Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı
Necati AKPINAR: Yapımcı
Fatih AKSOY: Yapımcı
Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu
Kerem ÇATAY: Yapımcı
Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı
Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı
Bülent İNAL: Oyuncu
Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu
Oktay KAYNARCA: Oyuncu
Ata DEMİRER: Oyuncu
Tamer KARADAĞLI: Oyuncu
Şoray UZUN: Oyuncu
Demet AKBAĞ: Oyuncu
Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı
Onur TAN: Yönetmen
Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı
Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı 
Şükrü Erol Avcı: Yapımcı

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