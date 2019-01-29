Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.
Toplantıya sinema sektöründen şu isimler katıldı:
Birol GÜVEN: Yapımcı
Şükrü AVŞAR: Yapımcı
Timur SAVCI: Yapımcı
Cemal OKAN: Yapımcı
Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı
Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı
Çağrı ÖZEREN: Yapımcı
Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı
Necati AKPINAR: Yapımcı
Fatih AKSOY: Yapımcı
Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu
Kerem ÇATAY: Yapımcı
Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı
Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı
Bülent İNAL: Oyuncu
Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu
Oktay KAYNARCA: Oyuncu
Ata DEMİRER: Oyuncu
Tamer KARADAĞLI: Oyuncu
Şoray UZUN: Oyuncu
Demet AKBAĞ: Oyuncu
Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı
Onur TAN: Yönetmen
Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı
Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı
Şükrü Erol Avcı: Yapımcı
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