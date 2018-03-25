Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şahadetinin 9. yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Şayet kendisi yaşasaydı 15 Temmuz’da ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi onun varisi durumundaki arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar sağ olsunlar, var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan âşığı biriydi. Böyle bir insan hayatta olsa eminin 15 Temmuz’da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele ederdi. Eminim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında bizim gibi aynı heyecanı duyardı.Yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime Rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum."

'VERSİN İSTİFASINI, ÇEKSİN GİTSİN'

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikâyetler alıyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, projeleri üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını, çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.

Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir eksikliği ortaya çıkarmaz.

Bu millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3747'

Buraya gelirken son durum nedir öğreneyim dedim, son durumu aldım, bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3747…

Hem Afrin hem de Irak. Her iki tarafta da bu devam ediyor.

TEL RIFAT MESAJI

İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu harekatı sonuca ulaştıracağız.

Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği yıl, sayın Obama döneminde her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için ABD’nin bir an önce Münbiç’in denetimini terör örgütünden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi lazım. Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz teröristleri de affetmez indiririz.