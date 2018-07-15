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    Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu

    İHA
    15.07.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

    15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde şehitler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Camii’nde Hatm-i Şerif okundu.

    Darbe girişiminde şehit olanlar için Millet Camii’nde Hatm-i Şerif okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti.

    Erdoğan da camide şehitler için Kur’an-ı Kerim okurken, şehitleri anmak için çok sayıda vatandaş camiye akın etti, şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için okunan Hatm-i Şeriflerin duasını okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kuran okudu

    DEVAMI GELİYOR...

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