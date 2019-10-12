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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA (AA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, "Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından gittiği Şanlıurfa Valiliği'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce ilçeye düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü.

Soylu, başsağlığı dilediği aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi.

Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun." dedi.

MUHAMMED OMAR'IN İSMİ YAŞATILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileye, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidinin 9 aylık Muhammed Omar olduğunu söyledi.

Ailenin yaralı olan "Hale" ve "Yasmin" isimli kızlarının sağlık durumunu soran Soylu, "Herkes elinden geleni yapıyor, doktorlar da elinden geleni yapıyor. Biz sizinle birlikteyiz. Sayın Valimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hepimiz sizinle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımıza çocuğunuzun şehadet haberini ben verdim, çok üzüldü. Allah sabır versin inşallah. Allah bizi hem insanlığa hem İslam alemine mahcup etmesin." dedi.

Bakan Soylu, ailenin yaralı çocukları için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Soylu ayrıca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e Muhammed bebeğin isminin yaşatılması için talimat verdi.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, İbrahim Yıldız, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

TAZİYE TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Balıkesir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan er Oğuzhan Erdoğan'ın ailesine de telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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