Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saylak'ın rozetini taktı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini taktı.
Erdoğan, partisince Muğla'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Miting alanında "Durmadık devam, hoşgeldin ey koca yürekli adam, Muğla'dan sana koskoca selam" ve "Kader gayrete aşıktır, Muğla'ya ak belediye yakışır" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.
Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Muğla'nın üzerini raptiye ile işaretledi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır da birer konuşma yaptı.
Mitinge, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katıldı.
Öte yandan Erdoğan Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AK Partiye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini de taktı.
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