Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikast ihbarıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanına gelişinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sabija İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Boşnak heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, 'Hoşgeldin Reis' pankartı açıldı.

Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.

'NE GİBİ ADIMLAR ATACAĞIZ GÖRÜŞME FIRSATI BULDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic birlikte kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Üç yıl aradan sonra Bosna Hersek’te bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Misafirperverlikten dolayı Sayın İzzetbegoviç’te teşekkür ediyorum. Az önce gerek ikili, gerekse daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Ve bu görüşmelerle Türkiye – Bosna Hersek arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel, turizm… bütün bu alanlarda neler yapıyoruz, ne gibi adımlar atacağız bunları görüşme fırsatını bulduk. İkili ilişkilerimizin ekonomi, ticaret, tarım, enerji, turizm gibi yönlerini ele alırken, savunma sanayine yönelik yönlerini ele alırken bunu bu dönemde de daha da geliştirerek devam ettirmenin planlaması içerisinde olduk.

Burada Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak isterim. Yaklaşan genel seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi art arda 24 Haziran’da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim’de Bosna Hersek’in seçimleri var. Bütün bu seçimlerin ülkemizin birliği beraberliği için birer vesilesi olmasını temenni ediyorum. Barış ortamında, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir. Seçim Kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Tarafların durumu sağ duyu ile çözüme kavuşturacağına inanıyoruz.



'ANLAŞMALARIN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ'

İkili ticari hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık. Şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Burada bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu durumda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur.

Bosna Hersek’in AB sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. AB anketinin tamamlanarak AB komisyonuna iletilmesi büyük bir gelişmedir. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürmesini temenni ediyoruz. FETÖ toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ’nün ,Bosna yapılanmasının da kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız. Somut adımlar atma konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Bosna Hersek’in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir.

Özellikle ekonomi alanında ki, 8 bin ton bize et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buluyorum. Yani bu konuda bizim 15 bin tona kadar bir marjımız var. Ve bu çok ciddi manada da özellikle Bosna Hersek’te bir istihdam alanı doğuracaktır. Benim biraz geçmişimde bu sektörde çalışmışlığım var, bu sektörü de iyi bilirim. Yani canlı hayvan nedir, karkas nedir, löp et nedir iyi bilirim. Ortak çalışmayla birlikte inşallah Bosna Hersek ciddi bir sıçramayı yakalayacaktır.

Soru: Siz de bu iyi niyet mektubuyla ilgili konuşurken net olarak söyleyebilir misiniz? Bu projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili belli bir zaman vermeniz gerekebilir mi? Ham maddeyle ilgili sorunu anlattınız. Sayın Erdoğan’a sorum, özellikle savunma sanayii ile ilgili işbirliğinde kast ettiniz? Yapılacak otoyolda nasıl bir finansman modeli olacak?

Bunlar tabi burada hammadde sorununu çözemedikleri zaman, dev bir yatırım. Bunlar adeta Türkiye’de buradaki sanayi yatırımlarının amiral gemisi. Bunca insan orada istihdam ediyorlar. Mesela diyelim ki Yongapan noktasında buradaki ihtiyaç özellikle orman ürünleri hammaddesi olarak bulmaları lazım. Buradan kendileri de bu üretimi gerçekleştirmesi sağlanacak. Eğer bu onlara sağlanamazsa bu üretimi yapmaları da mümkün değil.

Diğeri ise kimyasal zaten. Kimyasal ürünlerde de yine hammadde temini şart. Bu hammadde temini sağlanacak diye onlar da buralarda gelip bu yatırımları yapmışlardır. Tabi bize de özellikle ‘bize yardımcı olun. Buradaki üretimlerimizi sağlayalım’ diyorlar.

Diğer konuya gelince şu anda bir üçlü mekanizma var. Sırbistan Bosna Hersek Türkiye. Burada gerçekten atılacak bu adımla Belgrad’dan Saraybosna’ya ve Tuzla bu alanları da kapsayacak şekilde yapılacak olan yolların özelliği çok çok farklı. Kolay bir altyapı yok burada, çok zor. Gerek tüneller, gerek buralardaki özellikle tünellerin dışında köprüler vesaire. Bütün bunlarla burada bizim Karadeniz, benim doğup büyüdüğüm yer diyeyim. Bizim o dağlık bölgeleri burası andırıyor. Bizimkiler bile bu kadar zor değil. Ama burası gerçekten çok zor. Fakat bittiği zaman bütün bu bölge Balkanlar bu işten çok çok mutlu kalacak. Zira kendi kendini de amorti edecek aslında. Ama yapımında sorun var, 3 milyar avronun üzerine burada bir yatırım gerekecek. Tabi bu yatırımı yaparken egzim desteğiyle bu yapılacak. Egzim desteği olmadan burayı halledebilmek mümkün değil. Buraya girecek müteahhitlerin de bir katkısı olacak. Ha bu yüzde 15 mi olacak, yüzde 20 mi olur. Temennim odur ki, burada bu yatırım altyapı yatırımı olarak gerçekleşsin ve bölgenin barış iksiri olsun.

SUİKAST İHBARI

Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT’den ulaştı. Ama ben ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar şunlar bunlar, bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Ve burada Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de görüşmek ve buluşmak istediği lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu? Olmaz. Onun için biz kendileriyle bu akşam buluşacağız. Bizim planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz 15 Temmuz’daki gibi.

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