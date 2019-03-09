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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'S-400' açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'S-400' açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA programında konuştu. Rusya'dan alınan S-400 konusuna değinen Erdoğan "Türkiye'nin S-400'leri'nin hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok." ifadelerini kullandı. "İnşallah S-400 meselesini de aklı selimle halledeceğiz." diyen Erdoğan, "Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gençler okumalı, sorgulamalı.

Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir.

İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler.

Elinde taşla, silahla, sopayla değil bilgisayarla gezen cesaretle dolu bir nesil istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

En son FETÖ hadisesi bize bir değil birkaç nesle mâl oldu.

Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza göstermemeliyiz.

34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

Bizim vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur.

Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için de Kudüs kırmızı çizgimizdir.

S-400 KONUSU

Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor.

Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır.

Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır.

Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık.

İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.

Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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