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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.08.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de müjdeyi verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Ayder'de hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

Geç saate kadar kendisini bekleyen hemşehrilerine teşekkür eden Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. Temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek. Şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var ama bugüne kadar hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Siz hemşehrilerimle kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz." diye konuştu.

Yarın Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanını yerinde kontrol edeceğini ardından, Güneysu bölgesine girerken lojmanların olduğu bölgede büyük bir açılış töreni yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bunları niye yaptık? istiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor ama şimdi burada lojmanları olduğu için çocuklarına okul imkanları olduğu için inanıyorum ki, profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler." dedi.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacaklarını dile getirdi.

Rize-Artvin Havalimanının yapımının hızlandığını da aktaran Erdoğan, havalimanının yapımıyla beraber alternatiflerin çoğalmış olacağını, bunun bölgeye olan ilgiyi artıracağını kaydetti.

Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Konuşmasının ardından bazı hemşehrileriyle sohbet eden Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti.

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