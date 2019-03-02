Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de konuşuyor

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:



Özü bir sözü bir gönlü bir sevdası bir Rize... Yaylaları kadar ferah gönüllü Rize... Benim gönlüm Rize’de vazgeçmez, Allah’ın izniyle Rize’de bizden vazgeçmez.

Rize’den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart’a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? 1 numara olacak mıyız?



Anlatacaklarımız bilmeyenlere de anlatmanızı bekliyorum Birilerini gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyorlar. Rizeli bunlar fırsat verir mi?

Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur ittifakının karşısına bir yanına FETÖ’yü bir yanına da PKK’yı alanlara önüne de birkaç partiyi alanlara 31 Mart’ta gereken dersi veriyor muyuz?



Şimdi ben Doğu Karadeniz'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilomeyre kare ile Türkiye var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti, Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? Şu CHP'ye 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?

Bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Bizim arkamızda halk var, hak var.



Son 17 yılda Rize’ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı.

Güneysu deresinde öğretim üyeleri için yerel mimari ile orada tüm hocalarımıza lojmanlarını yapıyoruz.



Rize’ye yüzme havuzları gençlik merkezleri futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere toplamda 28 tesisimizi şehrimize kazandırdık.



Ancak taliplisini bulabilirsek sözümdeyim. Rize’ye inşallah bir şehir hastanesini de kazandıracağız. Bütün mesele şimdi o ihaleye girebilecek müşteriyi bulmak o bulunduğunda inşallah bismillah diyeceğiz.

7 tarihi eseri restore ettik. İmar barışı ile 74 bin hemşerimizin sıkıntısını çözdük.



Rize’de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık.



