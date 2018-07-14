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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    ANKARA
    14.07.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. 

    Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta Türk Akım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyetlerini de dile getirdiler. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleriyle koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşma sağlanmasının, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi. 

    TAMAMEN YOK OLUR
    Dera’da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib’e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti. 

    BRICS İÇİN SÖZLEŞTİLER
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’te olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz tarihlerin Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti. İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg’da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

     

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    Etiketler: Putin
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