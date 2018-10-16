Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilerle görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü.
Beştepe’de gerçekleşen görüşme resmi programda yer almadı. Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde çay daveti yaptığı öğrencilerle görüşmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşmasından sonra gerçekleşti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği, Erdoğan’ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi.
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