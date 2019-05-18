CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: OyunlarÄ± bozulacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DolmabahÃ§e SarayÄ± Muayede Salonu'nda genÃ§lerle iftarda bir araya geldi. ErdoÄŸan, iftar sonrasÄ±nda genÃ§lerle sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 19 MayÄ±s'ta genÃ§lerle Samsun'da bir araya geleceklerini belirterek, siyasi parti liderlerini de Samsun'a davet ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

ErdoÄŸan, Samsun'daki kutlamalarda vatandaÅŸlara hitap edeceÄŸini ifade ederken, "Samsun'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n 100. yÄ±l etkinliklerini bu yÄ±l Ã§ok farklÄ± bir ÅŸekilde kutlamanÄ±n inÅŸallah bahtiyarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z. Bununla birlikte de bir mesajÄ± vermenin gayreti iÃ§erisindeyiz. 2023'Ã¼ de biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluÅŸunun 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kutlayacaÄŸÄ±z. Bu 100. yÄ±l Samsun'a inÅŸallah Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, 2023'Ã¼n Cumhuriyetimizin kuruluÅŸu. Bunlarla beraber bu sÃ¼reci Ã§ok etkin, Ã§ok aktif bir ÅŸekilde siz genÃ§lerle beraber geÃ§irmenin gayreti iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

SÃ¶yleÅŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonun Ã¶nemine vurgu yapan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu salon Ã§ok anlamlÄ± bir salon. Bu salonda geÃ§miÅŸte bÃ¼yÃ¼klerimiz, OsmanlÄ±, onlar senede iki kez falan uluslararasÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k toplantÄ±larÄ± yaparlarmÄ±ÅŸ. Ben de bu gÃ¶reve geldikten sonra, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemimde yine uluslararasÄ± bazÄ± mÃ¼stesna toplantÄ±larÄ± bu salonda yapÄ±yorum. Bu salonun adÄ± Muayede Salonu. Her toplantÄ±ya da aÃ§Ä±k deÄŸil ama gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ã§ok farklÄ± bir Ã¶zelliÄŸe sahip. Ve tabii 1856 buranÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yÄ±lÄ±. O gÃ¼nden bugÃ¼ne DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda demek ki 163 yÄ±l geride kaldÄ±."

"BEN Ã‡OK DAHA Ä°YÄ° OLACAK DÄ°YORUM"

BuluÅŸmada genÃ§lerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan, 23 Haziran'da yapÄ±lacak Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin konuÅŸtu.

SeÃ§imin Ä°stanbul iÃ§in Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°stanbul dÃ¼nyada mÃ¼stesna bir kent. SÄ±radan bir yer deÄŸil. 94'de buraya Ä°stanbul halkÄ± beni belediye baÅŸkanÄ± olarak seÃ§ti. Ve buradaki 4,5 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mdan sonra malum yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bir hadise var. Ondan sonra 4 ay 10 gÃ¼n cezaevi, sonra Ã§Ä±ktÄ±k partimizi kurduk. 16 ay sonra iktidara geldik. Ä°ktidara geldikten sonra da 17 yÄ±ldÄ±r iktidardayÄ±z. Gerek 11 yÄ±l baÅŸbakanlÄ±k, arkasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci ve halkÄ±mÄ±n hizmetkarÄ± olarak bu yolda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. EÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, adaletten emniyete, ulaÅŸÄ±mdan enerjiye, tarÄ±ma, bÃ¼tÃ¼n bu alanlarda dÄ±ÅŸ politikayla Ã¼lkemizi bulunduÄŸu yerden ÅŸÃ¶yle 3,5 kat bÃ¼yÃ¼tmek suretiyle farklÄ± bir yere taÅŸÄ±dÄ±k. Ä°nÅŸallah daha iyi olacak gayretiyle, ben Ã§ok daha iyi olacak diyorum."

"BURADA BÄ°R HIRSIZLIK VAR, BÄ°R KAÃ‡AK VAR"

ErdoÄŸan, bir gencin, "EÄŸer seÃ§imi siz kazansaydÄ±nÄ±z yine de itiraz edecek miydiniz?" sorusunu ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"Her ÅŸeyden Ã¶nce bÃ¶yle bir netice karÅŸÄ±sÄ±nda itirazlar olabilir. Bunlar siyasette seÃ§ime girenlerin, sandÄ±ÄŸa mÃ¼racaat edenlerin en doÄŸal hakkÄ±dÄ±r. Ama bu itiraz merci neredir? Ä°lÃ§e seÃ§im kurullarÄ±dÄ±r, il seÃ§im kurullarÄ±dÄ±r, daha Ã¼st merci YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'dur. Siz itirazÄ±nÄ± yaparsÄ±nÄ±z. Ä°tirazÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra nihai merci YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'dur. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararÄ±nÄ± verdikten sonra da artÄ±k diyeceksiniz ki 'ÅŸeriatÄ±n kestiÄŸi parmak acÄ±maz' ve iÅŸi bitireceksiniz. Ama ÅŸu andaki sÃ¼reÃ§ ne yazÄ±k ki bÃ¶yle gitmiyor. Yani 29 binden 13 bine oy dÃ¼ÅŸÃ¼yor, ÅŸimdi buradan buraya eÄŸer oylar dÃ¼ÅŸÃ¼yorsa bu ne demektir? Burada bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k var, bir kaÃ§ak var. 29 binden 13 bine niye dÃ¼ÅŸÃ¼yor?"

"BÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLE O ZAMAN VEYA Ä°SPAT ET"

1963 yÄ±lÄ±nda seÃ§imleri ÅŸaibe karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iptal edindiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Nitekim 1963'te seÃ§ime ÅŸaibe karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§im iptal edildi. OnlarÄ±n dÃ¶nemleri... Åžimdi ÅŸaibe Ã§ok Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve itirazlarÄ±mÄ±z yapÄ±ldÄ±. BÃ¼tÃ¼n delilleriyle, belgeleriyle bu itirazlar yapÄ±ldÄ±. Bu itirazlarÄ± yaptÄ±ktan sonra YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu bunun iptaline karar verdi. Ä°ptal kararÄ± verilene kadar CHP'nin baÅŸÄ±ndakiler, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na methiyeler dÃ¶ÅŸerken, ne zaman ki iptal kararÄ± verildi bu defa aman yarabbim neler sÃ¶ylemediler, 'Ã§ete' mi demediler... 'Burada nelerin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biz biliyoruz ama konuÅŸmuyoruz.' BildiÄŸini sÃ¶yle o zaman veya ispat et. MÃ¼ddei iddiasÄ±nÄ± ispatla mÃ¼kelleftir. Sen iddianÄ± ispatla mÃ¼kellef olduÄŸuna gÃ¶re bunu da ispat edemiyorsan o zaman kusura bakma. Åžu anda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararÄ±nÄ± verdi. Zannediyorum pazartesi filan da beklenen o ki gerekÃ§eli karar da aÃ§Ä±klanacak. Ve gerekÃ§eli kararÄ±n da aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte, ÅŸu anda zaten sÃ¼reÃ§ baÅŸlamÄ±ÅŸ vaziyette. Bizler de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, Ã¶bÃ¼r tarafta diÄŸerleri de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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"Ä°STANBULLU HEMÅžEHRÄ°LERÄ°M BUNUN GEREÄžÄ°NÄ° SEÃ‡Ä°MLERDE SANDIKTA YAPACAKTIR"

2 Haziran'da Ã¼lke genelinde bazÄ± ilÃ§elerde de seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir de 2 Haziran seÃ§imleri var deÄŸiÅŸik ilÃ§elerde. Denizli'nin Honaz'Ä±nda, KÄ±rÄ±kkale'nin Keskin'in de gibi... Buralarda yapÄ±lan seÃ§imlerde de bizim aleyhimize olanlar var, MilliyetÃ§i Hareket Partisi'nin aleyhine olanlar var. Kars, IÄŸdÄ±r, buralarda onlar bÃ¶yle bu tÃ¼r Ã§irkin yaygaralar koparmadÄ±lar, verilen karara herkes uydu. CHP'ye ne oluyor da uymuyor? Ve aynÄ± ÅŸekilde BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye, Maltepe'ye itiraz oldu. Oralarla ilgili itirazlar reddedildi. ReddedildiÄŸi iÃ§in de bizler kalkÄ±p, 'Niye reddedildi? Burada Ã§ete var' demedik ya, 'BaÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼ne' dedik, kabul ettik. Ama ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirle ilgili olan da nedense Ã§ok Ã§irkin, hakikaten siyaseti kirleten bu tÃ¼r ifadeler bizleri ciddi manada Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ama ben inanÄ±yorum ki benim milletim, Ä°stanbullu hemÅŸehrilerim bunun gereÄŸini de seÃ§imlerde sandÄ±kta yapacaktÄ±r.

"82 MÄ°LYON, BENÄ°M VATANDAÅžIM, BENÄ°M KARDEÅžÄ°MDÄ°R. HEPSÄ°NÄ° SEVMEYE MECBURUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son dÃ¶nemde Ã¼lkemizde ciddi bir kutuplaÅŸma var. Siyasilerin kullandÄ±ÄŸÄ± dil, toplumu oldukÃ§a geriyor ve bu kutuplaÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor. Sizce de artÄ±k buna bir son vermenin zamanÄ± gelmedi mi?" sorusuna, ÅŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdi:

"Bu akÅŸam burada genÃ§lerimizle bir aradayÄ±m. Burada bana muhabbeti olan da var olmayan da var. Benimle aynÄ± siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ paylaÅŸan da var paylaÅŸmayan da var. Samsun Ã¶ncesinde bugÃ¼ne kadar genÃ§liÄŸe bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. EÄŸer bugÃ¼n DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda Muayede Salonu'nda bir araya geldiysek, bu bir sinyaldir, iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir. Derdimiz ÅŸudur; bu Ã¼lkede inancÄ±ndan, etnik yapÄ±sÄ±ndan, bÃ¶lgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dÄ±ÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye. BaÅŸÄ± aÃ§Ä±kmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼ymÃ¼ÅŸ, ÅŸÃ¶yle giyiniyormuÅŸ, bÃ¶yle giyiniyormuÅŸ, bunlar bizi ilgilendirmez. Biz, yaratÄ±lanÄ± yaratandan Ã¶tÃ¼rÃ¼ sevmeye mecburuz. Biz bÃ¶yle bir inancÄ±n mensubuyuz. Beni yaratan Allah sizleri de yarattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ben sizleri seviyorum. Burada bu farklÄ±lÄ±klarÄ± ortadan kaldÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. GÃ¼neydoÄŸulu, doÄŸulu, TÃ¼rk, KÃ¼rt, Laz, Ã‡erkez, GÃ¼rcÃ¼, Abaza, Roman, BoÅŸnak... BÃ¶yle bir ayrÄ±ma gidemeyiz. 82 milyon benim vatandaÅŸÄ±m, benim kardeÅŸimdir. Hepsini sevmeye mecburum. Bizim bir anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z daha var. Biz, bu milletin efendisi deÄŸiliz, hizmetkarÄ±yÄ±z. Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler noktasÄ±nda, bu kardeÅŸiniz iktidar olduÄŸu ana kadar GÃ¼neydoÄŸu'da, DoÄŸu'da KÃ¼rtÃ§e bir tabela gÃ¶remezdiniz. Biz geldikten sonra orada KÃ¼rtÃ§e tabela... Bunun yanÄ±nda cezaevinde oÄŸluyla KÃ¼rtÃ§e konuÅŸamazlardÄ±, KÃ¼rtÃ§e konuÅŸur hale geldi. BÃ¼tÃ¼n bunlar bizim iktidarlarÄ±mÄ±z dÃ¶neminde oldu. Temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler noktasÄ±nda biz kimsenin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmedik, kesmeyiz, kesilmesine de mÃ¼saade etmeyiz. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleye gelince, terÃ¶r konusunda hassasÄ±z. O baÅŸka bir ÅŸey."

ErdoÄŸan, hayvan haklarÄ±na iliÅŸkin "Toplum olarak hayvanlara karÅŸÄ± bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da bir yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, ona bakacaÄŸÄ±z. Biz insanÄ±z o da hayvan. DolayÄ±sÄ±yla inÅŸallah bu yasayla beraber buradaki o beklentiyi bÃ¼yÃ¼k oranda gidermiÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"HEMEN VERÄ° KONTROLLERÄ°NÄ° YAPMAYA BAÅžLADILAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–ÄŸrenci akbilinde 85 liradan, 40 liraya indirim gerÃ§ekleÅŸti. AK Parti grubu 'bunu biz yaptÄ±k' diyor, CHP de 'biz yaptÄ±k' diyor. Ancak 'daha Ã¶nce neden yapÄ±lmadÄ±' deniyor." ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Onlara sadece ÅŸu soruyu sorsanÄ±z yeter; 19 gÃ¼n Ä°stanbul'a bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± olduk diye hava attÄ±nÄ±z. Peki bunun sÃ¶zÃ¼nÃ¼ daha Ã¶nce vermiÅŸtiniz. Bu havayÄ± da attÄ±ÄŸÄ±nÄ±za gÃ¶re, o 19 gÃ¼n iÃ§inde niye bunu yapmadÄ±nÄ±z? Bir ÅŸey yaptÄ±lar. Ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyeyim, hemen veri kontrollerini yapmaya baÅŸladÄ±lar. Bu da FETÃ–'nÃ¼n uygulamalarÄ±dÄ±r. Beyefendi zaten Samanyolu TV'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oradan biliyor veri kontrollerini. Veri kontrollerini yapmak iÃ§in talimatÄ± verdikleri yerler var. 'Bize veri bilgilerini geÃ§in.'. Bunu sÃ¶ylediler. Ama ben de diyorum ki 19 gÃ¼ndÃ¼. Hemen getirseydin meclise, suyu da Ã§Ä±karsaydÄ±n, aynÄ± ÅŸekilde otobÃ¼slerin olayÄ±. KaldÄ± ki benim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde biz o zamandan indirdik. Hatta 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ne biz belli saatlere kadar Ã¼cretsiz paso uygulamasÄ± yaptÄ±k. Dini bayramlarda otoyollar, kÃ¶prÃ¼ler Ã¼cretsizdir. Hala Ã¶yledir. Tereciye tere satÄ±lmaz. Bunlar bunu yapÄ±yor. Åžimdi diyorlar ki otobÃ¼sler bayramda Ã¼cretsiz. Bunlar zaten vardÄ±."

"2023'E KADAR Ã‡OK ÅžEY, Ã‡OK DAHA FARKLI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YOLUNA GÄ°RECEK"

"CumhurbaÅŸkanÄ± veya baÅŸkan, kanun yapar mÄ±? Bunu, ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat bile bilmiyor." diyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Benim kanun yapma yetkim yok. O Ã§Ä±kÄ±yor 'CumhurbaÅŸkanÄ± kanun yapÄ±yor' diyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kanun yapma yetkisi yok. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n sadece, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yapma yetkisi var. Bu kararnamenin de anayasaya ters olmamasÄ± lazÄ±m. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸer hakkÄ±nda kanun Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸsa, siz o konuda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi de Ã§Ä±karamazsÄ±nÄ±z. Biz sadece bÃ¼tÃ§e kanununda dÃ¼zenleme yapabiliriz. Onun da Ã¶nÃ¼nÃ¼ zaten anayasa aÃ§mÄ±ÅŸ. Biraz bundan dolayÄ± aÄŸÄ±r bir gidiÅŸ var. Ben inanÄ±yorum ki 2023'e kadar Ã§ok ÅŸey, Ã§ok daha farklÄ± bir ÅŸekilde yoluna girecek. Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak, bu ittifakÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§lendikÃ§e de Ã§ok daha seri, Ã§ok daha gÃ¼zel adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z."

"ENFLASYON YAVAÅž YAVAÅž ÅžÃ–YLE BÄ°R Ä°NÄ°ÅžE DOÄžRU GEÃ‡MÄ°Åž VAZÄ°YETTE"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu anda biz faizde iyi deÄŸiliz ama enflasyon yavaÅŸ yavaÅŸ ÅŸÃ¶yle bir iniÅŸe doÄŸru geÃ§miÅŸ vaziyette." dedi.

"23 HAZÄ°RAN'DA BELEDÄ°YE SEÃ‡Ä°MÄ°NE GÄ°DÄ°YORUZ, HÃœKÃœMET SEÃ‡Ä°MÄ° DEÄžÄ°L"

ErdoÄŸan, "23 Haziran'da bir belediye seÃ§imine gidiyoruz. Bu bir hÃ¼kÃ¼met seÃ§imi deÄŸil, bir kabine seÃ§imi deÄŸil, bir baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi deÄŸil." ifadelerini vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "(KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, YSK'nin 7 Ã¼yesi iÃ§in 'Ã§ete' ifadesini kullanmasÄ±) Bir yargÄ± mensubuna sen bu ÅŸekilde hakaret edemezsin, saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapamazsÄ±n. Onlar bundan sonraki sÃ¼reÃ§te orayÄ± nasÄ±l yÃ¶netecekler, nasÄ±l gÃ¶tÃ¼recekler?" diye konuÅŸtu.

"EN BÃœYÃœK HAKEM MÄ°LLETTÄ°R"

ErdoÄŸan, "En bÃ¼yÃ¼k hakem millettir, millet ne derse doÄŸru olan odur." dedi.

"S-400 KONUSUNDA GERÄ° ADIM ATMAMIZ KESÄ°NLÄ°KLE SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "S-400 konusunda geri adÄ±m atmak gibi bir ÅŸeyimiz kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil. O iÅŸ bitti." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Er veya geÃ§ F-35'leri teslim alacaÄŸÄ±z, aparatlarÄ±nÄ± da teslim alacaÄŸÄ±z ve S-400'ler de Ã¼lkemize inÅŸallah girecek." diye konuÅŸtu.