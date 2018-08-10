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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
10.08.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de halka seslendi. Erdoğan, ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz'' dedi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti.

Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

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