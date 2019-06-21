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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar kaçacak biz kovalayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iş adamları ile buluşma programında konuştu. Erdoğan, "Hep söyledim, söylüyorum onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik inlerine girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Kendi içimizdeki siyasi sosyal kültürel ekonomik kavgalarla heba ettiğimiz onca yılın ardından nihayet gerçek gücümüzü ortaya koyabileceğimiz döneme girdiğimize inanıyorum.

- Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.

- Türkiye girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı.

- Ülkemizin düşürülmek istenen durum ile ödenen bedel arasında doğrudan bir bedel vardır.

- Ülkemizin düşürülmek istendiği durumla ödediğimiz bedeller arasında doğrudan ilişki vardır. Hep söyledim, söylüyorum onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik inlerine girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. 

- Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyoruz.

- Evlatlarımıza 2023, 2053, 2071 hedeflerini hayata geçirerek bağımsız bir Türkiye bırakacağız.

- Kendini Milli iradenin üzerinde gören Nobran anlayışa karşıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar kaçacak biz kovalayacağız

- Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, gereken vizyonu koymak ve icraatları yapmak da siyasetçinin işidir.

- Seçime sandığı, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk.

- 31 Mart seçimlerinden zaferle çıktık. İstanbul'da da 39 ilçenin 25'ini kazandık.

- Şu anda İBB Meclis komisyonlarının tüm üyeleri AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'nındır.

- İlk Belediye Başkanlığına geldiğimde kısa zamanda İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğimizi biliyorsunuz. Attığımız adımlarla İstanbul'u pırıl pırıl hale getirdik. 

- İstanbul susuzdu, adeta bir vaha. Küvetlere su dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Hafızamızı yeniden tazeleyelim. Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüpleri yaptık. İzmir'e suyu biz getirdik, burası CHP'li diye bakmadık. Kokudan yanından geçilmeyen Haliç'i biz temizledik. Şimdi Haliç'te balık var. Haliç'teki çamuru borularla pompaladık. Haliç'e işi daim kılalım diye Boğaz'dan da temiz suyu bağladık. Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi. Artık balık tutulabilir hale geldi.

- Marmaray inşa edildiğinden bu yana oradan 350 milyon insan geçti. 

- Göreve geldiğimizde İstanbul'da kavşaklar var mıydı?

- Metrobüs olayını getirdik. Gözünüzün önünde bunu gör hiç olmazsa. 25 yılda ne yaptınız diyorsunuz.

- Hafif raylı sistemler yaptık. Havalimanına da bu raylı sistemler gidecek. Boğazın altından 3 katlı bir tüp yapacağız. Hem otomobiller hem raylı sistem geçecek. 

- 25 tane havalimanı ile aldık şu anda 56 tane havalimanı var.

- Kürt kardeşlerim yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz. Söz verdik Batı'da ne var Doğu'da da o olacak dedik. Güney'de ne varsa Kuzey'de de o olacak dedik.  Güneydoğu'ya gitmeyenler gitsinler. Evlerin altından tünel açarak yaşımı zehir etmişlerdi, biz ne yaptık? Kayyum ile evleri yeniden inşa ettik. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Geceleri pırıl pırıl şehir inşa ettik.

- İstanbul'un istikbali ile ilgili kanaatinizi onlarla paylaşın. İstanbul'un geleceğine en isabetli kararı vereceğine inanıyorum.

- İstanbul'u hangi şartlarla aldığımızı nerelere getirdiğimizi biliyoruz. Bunları genç kuşaklar bilmiyor ama sizler biliyorsunuz.

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