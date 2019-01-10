Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan ödül töreni öncesi sahne alan ünlü bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istemesi ise dikkat çekti.
Ödül törenin de ünlü bestekâr Amir Ateş, 'Bir kızıl goncaya benzer dudağın' adlı şarkıyı seslendirdi. Ateş, "Şükranlarımı sunuyorum efendim. Sanatımıza hizmet etmenin özelliklerini taşıyan cemiyetimiz ve yönetim kurulu mensupları, çok değerli sanatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımın kabulünü rica ediyorum." dedi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bir eser daha okumasını istedi. Ateş, bunun üzerine ilahi okudu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelerek ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yaptı.
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:
Rahmetli Menderes diğer pek çok alanda olduğu gibi müzikte de yasakları kaldırarak milletin adamının olduğunu göstermiştir.
Ödül vereceğimiz sanat kurumunun başına emin Ongan’ın eklenmiş olmasını refa örneği olarak adlandırıyorum. Ara güler, gerçek bir beyfendiydi. Ara Güler sadece foto muhabiri olduğunu söylerdi. Geride bıraktığı arşivi ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacaktır.
Uluslararası alanda bayrağımızı temsil eden kültür sanat insanlarının her birini tebrik ediyorum
Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa ortak değerlerin yaratılması zordur. Gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa özgün kimlik yansıtması beklenemez.
Tarihteki büyük devletlerin ortak özellikleri kültür sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalıdır. Sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumlar tarihte kalıcı izler bırakmadı. Coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren, insanı merkeze alan sanat eserleri yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bize düşen görev devraldığımız medeniyet hazinesine yaraşır şekilde davranmak.
Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir. Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır.
Kültür ve sanatın etkileme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak hale gelmiştir.
Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür ve sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmaktan hayıflanıyorum. Kültür ve sanatı önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.
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