Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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