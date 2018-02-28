Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

Erdoğan'ın, Başkent Novakşot'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderken güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.





Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için yol boyunca konvoyu bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracıyla geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Erdoğan da makam aracından inip, kendisini görmek isteyen Moritanyalıları selamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, görüşmelerini yapmak üzere heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.