Cumhurbaşkanı Erdoğan Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camii'nde
Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan saat 00.00 sıralarında camiden çıkış yaptı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
KABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Miraç Kandili münasebetiyle Karacaahmet Mezarlığı'na gelmişti.
Erdoğan, burada anne ve babası Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okumuştu.