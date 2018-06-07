Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet Kıraathaneleri açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:



"Gazi Mustafa Kemal “Hatay benim namusumdur, Hatay’ı mutlaka alacağım” diyerek son nefesine kadar Hatay’ın kurtuluşu için mücadele etti. Hatay 29 Haziran 1939 tarihinde özgürlüğüne kavuştu. Biz de Gazi gibi “Hatay bizim namusumuzdur muhakkak Hatay’ı ayağa kaldıracağız” diyoruz.

İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak"

Bay Muharrem 24 Haziran’da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle. Bırakıp gidecek misin onu söyle. Göreceğiz.

Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız.

Biz İsmail Metin paşa ile Malatya’da iftar sofrasında yaptığım konuşma masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar İsmail Metin paşa da alkışladı beyefendi rahatsız olmuş.

“BEN İNCE DEĞİLİM BEN AYNI ZAMANDA SİLAHLI KUVVETLERİN BAŞKOMUTANIYIM”

Bay Muharrem ben ince değilim ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Aramızda bir fark var bunu da öğren. TESK’in İftarını yapıyoruz orada.

“ARKAYA BAKA BAKA YOLA DEVAM EDERSİN”

Sen İsmail Metin paşamıza o terbiye dışı edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR