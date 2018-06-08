Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millet Bahçesi' ve 'Kanal İstanbul' açıklaması

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN TÜRK İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soruyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi ve Kanal İstanbul ile ilgili şunları ifade etti:

KANAL İSTANBUL

"Malum daha kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı. Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Aslında bu proje stratejik bir projedir. Bunu yaptığımızda İstanbul'a güzellik katıp stratejik damga vuracağız.

Benim böyle bir derdim var. Bu şimdi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğum zaman başladı. Dedim ya 'çıraklık' diye.

Birinci, ikinci köprü olayında da koministler 'istemezük' diyorlardı.

İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım.

MİLLET BAHÇESİ

"Central Park'ın 4 katı büyüklüğünde. Bu daha ham. Şimdi statlar yapıyoruz. Eski statları da millet bahçesine dönüştürüyoruz. Şu güzelliği görüyor musunuz? Her zaman projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Proje mimarları bu ihtiyaçlara göre çalışıyor.

Biz bir TV programı yapacağız. Onda Havalimanı'nın son halini paylaşacağız. Bununla biz Türkiye'nin dünyaya bakışını, dünyanın da Türkiye'ye bakışını değiştireceğiz. İlk anlarda burasının yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkacak. 150-200 arasında değişebilir. Niye bize hasım, rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor. Böyle bir projeyi hazmedemiyor. Kanal İstanbul'un gerekliliği ne? Biz butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Panama'yı dünyada kimse bilmez. Ama Panama Kanalı ile tanınıyor. Süveyş aynı şekilde tanınıyor. İstanbul da böyle tanınacak. Stratejik önemimizi arttıracak. Boğaz tehditten kurtulacak."