Cumhurbaşkanı Erdoğan: O liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’ndaki kahramanları minnetle yad ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle yad ediyorum.

Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa söyleyeyim. Fotoşop diyecekler. Montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı bindirilmiş kıtalar diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Burada fotoşop var mı Maraş? Medya kaydını iyi al, bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var sevme. Ben sizlere sevdalıyım.

Ben CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz laf mı istiyorsunuz? Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim. Artık bu oyunları bozma zamanıdır. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 5 bin 517 yeni derslik yaptık.

"BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI GEREKİR"

Son günlerde Bay Muharrem ile ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş ya. Daha ne diyeyim ya? Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.

Al birini vur öbürüne hepsi aynı. Pazar akşamı bunlara Osmanlı tokadı… Çıkarmışlar bazı sahte haber yapan medya grupları bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eser ortada.

İstanbul’da su yoktu, İstanbul’da hava kirliliği vardı. İstanbul’u biz temizledik. Bunların referansı neresi ya? Biz muhalefetin adayları gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz.

Buradan Bay Muharrem’e sesleniyorum; Bay Kemal seni başından defetmek için aday yaptı. Aday oluyor ilk ziyaret ettiği yer, Edirne’de terör örgütünün arkasında olduğu kişi oluyor. CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu terör örgütüyle bir arada olan kişiyi ziyaret eden kişiye nasıl eliniz oy verecek? Bu konuda Ankara’dan İstanbul’a sözde adalet yürüyüşü yapan Bay Kemal ile yanındaki terör örgütü yandaşlarını nasıl bir araya koyacaksınız?

"35 ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK"

Kandil’i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. İkinci operasyonda o liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin’de işi bitirdi, Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var.

İki aydır sağda solda konuşuyor Bay Muharrem. Şimdiye kadar bizim projelerimizi kötülemekten başka söz söylemedi. Bolca yalan söyledi, bolca iftira attı. Kimi zaman ben, kimi zaman bakanlarımız, kimi zaman da genel başkanı Kılıçdaroğlu Bay Muharrem’in yalanlarını suratına vurdu. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş’tan Bay Muharrem’e soruyorum. Bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedin. Ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun.

Senin yok dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halindeyken bulduk, çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik. İnşallah terör bataklığını kurutacağız. Peki sen terörü, kapısından ayrılmadığın Edirne’deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Suriye’nin kuzeyini bölücü örgüte bırakarak mı çözüme ulaştıracaksın? Benim paşama kalkıp da ‘apoletlerini sökeceğim’ diyerek mi bunu çözeceksin? Beyefendinin morali bozuluyormuş. Senin moralin bozulsa ne yazar, bozulmasa ne yazar. Sen asıl benim Mehmetçiğimin moralini bozuyorsun.

“HANIMEFENDİYİ VE TEMEL EFENDİYİ YARDIMCISI OLARAK YANINA ALACAKMIŞ”

Açıklama bugün de geldi. Neymiş? Hanımefendiyi ve Temel efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Bak destekleri verirseniz size iki koltuk veririm ha… Sen FETÖ’yü 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika’dan gelen telefonlarla mı FETÖ ile mücadele edeceksin? Kamuda ve okullarda tekrar başörtüsünü yasaklayarak mı bu ülkede özgürlükleri artıracaksın? İmam hatiplerin kapısına kilit vurarak mı eğitimde kaliteyi artıracaksın? Kardeşlerim diyor ki “biz başörtüye karşı değiliz” Bay Kemal diyor ki “başörtü yasağını ben kaldırdım” diyor. Yahu yalan söyleme, dürüst ol. Benim kızlarım imam hatip kapısında tacize uğradılar. Yeğenlerim tacize uğradılar. Ülkemin üniversitelerinde benim kızlarım okuyamadı, benim çocuklarım okuyamadı katsayıdan dolayı. Bana yabancı ülkelerin devlet başkanları “bu nasıl iştir. Niçin senin kızların orada değil de Amerika’da okuyor” dedi. Dedim ki, başörtüsünden dolayı. Ve şaşırdılar. Ama dedik şimdi bunu çözeceğiz. Çözdük mü? Şimdi başörtülü başörtüsüz her yerde beraberce çalışabiliyorlar mı? Emniyetinde de var, silahlı kuvvetlerinde de var, yargıda da var. E ne oldu? ülke yıkıldı mı? Birliği getirdik, beraberliği getirdik.

Bu yıl yurt dışında rekor düzeyde katılım oldu. böyle bir milletin evladı olduğum için her zaman gurur duyuyorum. Şimdi sıra bizde. Pazar günü mutlaka sandığa gidiyor, oyumuzu kullanıyoruz.

Üçüncü havalimanına bu gece ilk inişi yapıyorum, oradan da canlı yayınla milletime misafir oluyorum.